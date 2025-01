Neonato morto nella culla iperbarica, indagati il parroco e un tecnico

L’inchiesta ha già portato al sequestro della culla termica per eseguire approfonditi accertamenti sui componenti tecnologici. Gli esperti esamineranno il sistema di riscaldamento e di allarme per verificare eventuali anomalie. La procura non esclude neppure l’analisi dei tabulati telefonici di don Antonio per confermare l’assenza di notifiche di allarme sul suo dispositivo mobile. Domani sul corpo del piccolo sarà svolta l’autopsia, che sarà eseguita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dal professor Biagio Solarino, alla presenza di eventuali periti di parte.