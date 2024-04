Neve in Appennino tosco-emiliano, Passo delle Radici imbiancato

Nevica sull’Appennino modenese, al Passo delle Radici, dove Emilia e Toscana si incontrano.

Oggi, spiega la Provincia di Modena, sono 15 i centimetri caduti al Passo, nel comune di Frassinoro.

La nevicata ha comportato l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade, che restano al momento tutte aperte e percorribili. Questa sera i tecnici dell’ente modenese usciranno per salare le strade più esposte al rischio ghiaccio, come la provinciale 32 di Frassinoro e la provinciale 324 del Passo delle Radici.

Ansa