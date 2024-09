Nevicate eccezionali sulle Alpi orientali, la quota neve sin da ieri è scesa localmente sotto i 1.000 metri, fino a raggiungere i 700. E’ un evento davvero eccezionale per il periodo. Una nevicata così precoce a quote così basse probabilmente non si era mai verificata da quando si effettuano le rilevazioni meteorologiche in queste zone.