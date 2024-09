NEW RIMINI BATTE DUE VOLTE GLI ATHLETICS BOLOGNA E CONQUISTA LA SALVEZZA ARITMETICA: 12-7 E 4-2 I PUNTEGGI

Rimini, 1 settembre 2024 – New Rimini mette a segno una doppietta e raggiunge l’aritmetica salvezza nel campionato di serie A di baseball. 12 a 7 e 4 a 2 i punteggi di una giornata che premia l’impresa di una squadra che con determinazione ha raggiunto un risultato non scontato, resosi via via sempre più complicato, ma che alla fine è stato raggiunto con pieno merito e in anticipo rispetto al finale di stagione.

Con le due vittorie sugli Athletics, New Rimini distanzia di due partite proprio i bolognesi che al massimo, in caso di sconfitte nelle quattro gare ancora in programma per New Rimini, potranno raggiungere i riminesi e nel caso sarebbero penalizzati dai risultati dello scontro diretto.

“Complimenti al general manager Mario Chiarini, al manager Dorian Castro e a tutto lo staff tecnico, a tutti i ragazzi e a coloro che in questo campionato sono stati loro vicini in qualunque ambito – il commento a caldo della presidente Alessia Valducci – La salvezza era il nostro obiettivo e l’abbiamo centrato in anticipo sulla fine della poule in corso. Abbiamo davanti a noi il tempo per programmare il futuro, in gran parte legato alla possibilità di utilizzare pienamente lo stadio, che va rimesso ad una condizione ben diversa da quella attuale. Si è creato un gruppo coeso e appassionato in questi anni, ma la disponibilità di un impianto all’altezza è un punto nodale per pensare al futuro. Ne parleremo con il Comune e con l’attuale concessionario, di certo serve una svolta”.

Gara 1

Sul monte di lancio partono come da programma Tommaso Aiello per New Rimini e Riccardo Nepoti per gli Athletics. I primi due inning mettono la partita sui binari giusti per i riminesi che segnano subito tre punti e poi ne aggiungono sei alla seconda ripresa.

E’ il singolo di Baccelli a portare a punto Pini, poi arriva un doppio di Chacon che porta a casa Pulzetti e chiude Gabrielli con una valida che fa segnare Baccelli con Chacon eliminato a casa base.

Sul 3 a 0 New Rimini allunga: base a Cortesi, singolo di Cifalinò, base a Pini e il doppio di Baro porta i primi due punti; si aggiungono gli RBI di Pulzetti, Bonemei, Cortesi e un errore per arrivare al 9 a 0.

Al terzo con un punto e al quarto don due segnature gli Athletics provano a tamponare l’emorragia ma al sesto, sul 9 a 3, arrivano altre tre segnature per New Rimini.

I singoli di Pulzetti e Baccelli costringono Bologna a sostituire Nepoti con Giorgi che accusa un problema fisico e viene rilevato da Errico, accolto dal doppio di Gabrielli e arrivano tre RBI.

Sul monte riminese dal sesto inning c’è Tognacci. All’ottavo gli Athletics segnano un punto, poi altri tre al nono con un doppio e due tripli, ma lo strike out su Corradin chiude la gara sul 12 a 7.

Sugli scudi per New Rimini la performance di Gabrielli, cinque su cinque in battuta e 4 RBI; di Pulzetti con quattro su cinque in battuta e dei lanciatori: Aiello (vincente) con quattro valide subìte in cinque riprese e Tognacci (salvezza) con 8 K in quattro inning.

Gara 2

Dopo la vittoria pomeridiana, la seconda partita s’è caricata di significati e di pressione, visto che una seconda vittoria avrebbe significato la salvezza anticipata.

Eduard Paredes e Raider Martinez i due partenti. Partita bloccata in avvio e poi New Rimini apre le danze al terzo inning segnando grazie al singolo di Baccelli che porta a casa Signorile. Dopo tre riprese senza valide, gli Athletics approfittano al quarto di tre basi ball consecutive. Arriva il singolo di Martinez e anche due punti che ribaltano la partita.

L’inning decisivo è il quinto: singolo di Baro e poi Baccelli batte valido con il punto che arriva a casa. Si aggiunge il doppio di Chacon e la volata di Gabrielli per il secondo punto. Il terzo arriva sulla valida di Bonemei. Il 4 a 2 non si muoverà più. Sul monte riminese sale Kevin Sosa che prima soffre un po’ e poi insieme alla difesa contiene i tentativi bolognesi. Finisce 4 a 2 e partono i festeggiamenti per la salvezza.

Da segnalare le 11 valide distribuite su nove uomini, due RBI per Baccelli e la prova di Eduard Paredes che sul monte, in 5.1 riprese, ha concesso due valide e collezionato 11 strike out.

Sabato 7 settembre New Rimini sarà impegnata in trasferta, a Padova. Gara 1 alle 15.00, gara 2 alle 20.00.

Ufficio stampa – Cesare Trevisani