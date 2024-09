New Rimini domani a Padova per l’ultimo impegno stagionale. Gara 1 alle 15.00, Gara 2 alle 20.00

Rimini, 6 settembre 2024 – Con la leggerezza di chi ha raggiunto la sospirata salvezza con due giornate di anticipo, New Rimini sale domani a Padova per due gare che a questo punto hanno rilievo solo per determinare la classifica finale del girone G della poule retrocessione della serie A di baseball.

Gara 1 in programma alle 15.00, gara 2 alle 20.00, entrambe in diretta sul canale Youtube di New Rimini

Padova è al primo posto in classifica, col record 8-2, e domani terminerà il suo campionato, mentre per i riminesi c’è sempre in ballo il recupero di mercoledì 11 settembre con Rovigo. New Rimini è al quarto posto (4-4) insieme a Verone (6-6).

Padova e New Rimini si affrontarono anche nella regular season, quando i veneti erano più in difficoltà e chiusero all’ultimo posto. All’andata i ragazzi di Castro si imposero in tutte le quattro sfide: 6-2 e 3-1 a Padova, 7-2 e 1-0 a Rimini.

“Sia la prima che la seconda fase ci hanno visti inseriti in gironi equilibrati, nei quali serviva tanta attenzione – il commento del manager Dorian Castro – La squadra, molto giovane, ne è sempre stata consapevole e ha disputato una stagione positiva, sempre sul pezzo. Come tutti i club, abbiamo dovuto affrontare situazioni difficili, ma c’è sempre stato nella squadra il valore che ci ha consentito di farvi fronte, fino a raggiungere il nostro obiettivo principale. Fin dal primo giorno abbiamo dimostrato carattere e voglia di migliorarci, abbiamo lavorato tutti insieme per essere nella posizione in cui siamo e siamo convinti di poter ottenere risultati ancora migliori. Abbiamo dato il 100%, a volte anche di più, giocando sempre di squadra”.

Intanto, New Rimini e Rovigo attendono per lunedì l’ufficializzazione delle decisioni FIBS a proposito del recupero che sarebbe in programma mercoledì 11 settembre a Rimini. Si tratta delle gare rimandate per maltempo ad inizio agosto. Molto probabile che, vista l’irrilevanza ai fini della classifica, sia annullato il recupero e nel caso la stagione 2024 di New Rimini si concluderà domani a Padova.