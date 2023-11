Nicholas Santoni, ex Libertas Borgo Maggiore e Victor San Marino, si unisce all’U.S. Pietracuta Calcio

Nicholas Santoni, un talentuoso centrocampista classe 1997, ha recentemente siglato un contratto con l’U.S. Pietracuta Calcio. Santoni, che ha lasciato un’impressione notevole nel Campionato Sammarinese con la Libertas di Borgo Maggiore, è ora pronto a mostrare le sue abilità nel girone B di Eccellenza.

Il giocatore, che ha già vinto la scorsa stagione nel girone B di Eccellenza con il Victor San Marino, si distingue per il suo passato sportivo di rilievo, che include anche una significativa esperienza triennale nella Serie D con la Sammaurese.

La decisione di ingaggiare Santoni è stata presa dai dirigenti sportivi Sandro Conti e Michele Sabba, nell’ambito di una strategia più ampia per rafforzare la squadra durante il mercato invernale. Questa mossa è stata particolarmente necessaria per colmare i vuoti lasciati da infortuni gravi a giocatori chiave come Faeti, Bernardi e Adami Martins. Inoltre, si prevede che l’U.S. Pietracuta Calcio annuncerà altre acquisizioni significative non appena i contratti saranno finalizzati.

Con l’arrivo di Santoni, l’U.S. Pietracuta Calcio si aspetta di consolidare ulteriormente la propria formazione, con l’obiettivo di ottenere risultati eccellenti per la stagione in corso.