Non è andata così. La macchina del fango c’è stata … di Sergio Pizzolante

Non è andata così.

Feltri e Sallusti maramaldeggiano sulla condanna di Fini e compagnia.

Lo trovo francamente indecente.

Io ero contro Fini in quel periodo.

La vicenda di Montecarlo non gli fa certamente onore. Ma credo che sia stata una leggerezza, una cosa affrontata da lui con leggerezza, in un complesso familiare pesante. Un po’ torbido anche. Ma non credo che lui sia stato attore consapevole della speculazione.

D’altronde la condanna di primo grado esclude riciclaggio o cose simili. Vedremo in appello.

Non lo so.

Poi Fini ha commesso errori politici gravi. Ma questo è un altro discorso.