”NOTE DI VINO” – SAN CLEMENTE – EDIZIONE NUMERO 24 DEL 2024  PIAZZA MAZZINI (CENTRO STORICO) ORE 20.45 Ultimo appuntamento Domenica 21 Luglio. Ci saranno i vini della Basilicata

San Clemente conclude gli appuntamenti dell’edizione numero 24 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali.

A San Clemente – piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini – il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa – forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino – dedica da oltre 20 anni – la prima edizione è datata al 2001 – una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

Ingresso: adulti 20 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 20 euro

Per info e prenotazioni: 366.1021467 (CHIAMARE DALLE 18 ALLE 21.30) NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA SMS O TRAMITE WHATSAPP

DIREZIONE ORGANIZZATIVA: Comune di San Clemente

DIREZIONE ARTISTICA: Dino Gnassi Corporation & C. Sas

“Note di Vino” vede la collaborazione della Pro Loco di San Clemente.

Ultimo appuntamento di Domenica 21 Luglio 2024

San Clemente, Piazza Mazzini (Centro Storico) ore 20.45

Degustazione di vini e prodotti tipici della Basilicata

Intrattenimento musicale, Acustica

Viaggio acustico ancestrale nelle varietà timbriche

e armoniche della musica lucana

I vini in degustazione

Spumante Brut Vignali

Muscat Dry Terre di Orazio

Aglianico del Vulture Terre di Orazio

Spumante Moscato Dolce Vignali

I piatti in degustazione

Fava e cicoria con peperone crusco

Orecchiette alla Lucana

Capocollo al caciocavallo podolico

Patate Raganate

Cartellate lucane al Vincotto

San Clemente, 19 luglio 2024

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di San Clemente, ufficiostampa@sanclemente.it