Notte di Capodanno parecchio movimentata nel Reggiano. Liti in locali, tra vicini di casa e all’interno di abitazioni. Un 40enne si ferisce alla mano con un petardo

Durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno a Reggio Emilia, un incidente con un petardo ha causato il ferimento di un uomo di 40 anni. La vittima ha riportato la frattura di due falangi alla mano e si è recata autonomamente all’ospedale Santa Maria per le cure mediche.

La notte di Capodanno nel Reggiano è stata particolarmente movimentata, con la linea del 112 in costante attività. La maggior parte delle chiamate era relativa a allarmi scattati negli esercizi pubblici, nonché segnalazioni di liti in locali, tra vicini di casa e all’interno delle abitazioni. Inoltre, diversi cittadini hanno segnalato l’uso di botti troppo forti durante le celebrazioni.

Tra gli interventi dei carabinieri, a Cerreto Laghi sono stati fermati due diciottenni residenti a Carrara, trovati in possesso di una bomba cipolla ad alto potenziale esplosivo e di un petardo artigianale Osimhen. Gli ordigni sono stati sequestrati e i ragazzi dovranno rispondere di detenzione illecita di esplosivo. Sempre a Cerreto, alcuni tentativi di liti tra giovani sono stati prontamente gestiti dai militari, presenti in loco in chiave preventiva.