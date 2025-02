Notte di follia al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove un’infermiera è stata brutalmente aggredita da una paziente fuori controllo.

Protagonista dell’inquietante episodio una 46enne residente a Montecchio Emilia, giunta in ospedale dopo un abuso di farmaci antidepressivi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, forse in preda a un forte stato di agitazione, ha improvvisamente sferrato un violento pugno al volto della professionista sanitaria, che si trovava impegnata nelle operazioni di assistenza. L’obiettivo? Allontanarsi dalla struttura senza attendere il parere medico. L’infermiera, colpita in pieno volto, ha riportato gravi conseguenze: la prognosi per lei è di ben 28 giorni.

L’allarme è scattato immediatamente: il personale medico ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno bloccato la responsabile dell’aggressione, portandola poi in caserma per gli accertamenti del caso. Per la donna è scattata una denuncia alla Procura con l’accusa di lesioni personali.