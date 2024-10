Notte movimentata tra Rimini e Riccione: un fuoristrada impantanato alla foce del fiume Marano

Un uomo di circa 50 anni, residente a Riccione, ha vissuto una notte difficile mentre percorreva il bagnasciuga lungo la costa tra Rimini e Riccione. Nella notte tra giovedì e venerdì (10-11 ottobre), il suo fuoristrada è rimasto bloccato nella sabbia e nell’acqua alla foce del fiume Marano.

L’automobilista, diretto da Rimini verso Riccione, ha tentato di attraversare il fiume, ma la manovra si è rivelata problematico, costringendo il veicolo a un arresto forzato. Per il recupero del mezzo, si è reso necessario l’intervento di un trattore, ma le operazioni di salvataggio sono state complicate dalla difficoltà di individuare il gancio di traino, rimasto sommerso.

L’operazione ha visto coinvolti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo senza successo nel reperire il gancio. Oltre ai vigili, Carabinieri e Polizia Municipale hanno garantito la sicurezza della zona, monitorando la situazione durante l’intervento prolungato.

Questo evento ha suscitato curiosità tra i residenti, in particolare per la scelta dell’uomo di avventurarsi lungo il bagnasciuga in orari notturni. Resta da chiarire cosa lo abbia indotto a tentare il guado in un’area nota per il rischio di rimanere bloccati.