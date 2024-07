Notte Rosa a Rimini – 50 eventi in 4 giorni

Dalle feste dei comitati turistici sul lungomare a quelle organizzate nei parchi, dai ballerini che si chiamano a raccolta nel piazzale del Palacongressi alla poesia nel chiostro: tutti gli appuntamenti della Notte Rosa a Rimini

Da Torre Pedrera a Miramare non ci sarà una sola piazza che non si trasformerà in una grande pista da ballo per celebrare la festa più bella in compagnia di migliaia e migliaia di persone, rigorosamente vestite di rosa.

Tutto è pronto per dare il via alla diciannovesima edizione della Notte Rosa che Rimini accoglie con un fitto programma di oltre 40 appuntamenti dal 4 al 7 luglio.

Non solo i grandi e attesissimi concerti con i protagonisti di primo piano della musica italiana come Morgan (4 luglio arena Francesca da Rimini), Blanco, Gaia e i dj Shablo, Joshua e Epoque (5 luglio, piazzale Fellini), Federico Mecozzi (alba Rimini terme 6 luglio), Eiffel 65 (5 luglio RDS live piazzale Kennedy), Cioffi e Mara Sattei (6 luglio RDS live piazzale Kennedy), Ludovico Einaudi (7 luglio Teatro Galli), i dj di RDS 100% Grandi Successi Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, ma anche decine e decine di feste in rosa organizzate dai comitati turistici che punteggiano le vie e le piazzette vista mare da nord a sud fra balli country e cabaret, fra sciucarein e corse in rosa, grandi orchestre e spettacoli per bambini. E ancora la grande festa sulla spiaggia organizzata dagli operatori spiaggia di Rimini sud con Un mare di Rosa a Riva (5 luglio) e i suoi chilometri sul mare tra luci, musica, ballo, spettacoli ed enogastronomia. Anche il parco XXV aprile ospiterà due serate (5 e 6 luglio) dedicate all’opera, fra gli ospiti anche Vince Tempera, mentre il parco degli artisti a Vergiano propone il Costipanzo show. E poi la notte rosa della cultura con la poesia nel chiostro della biblioteca, le tante visite guidate e gli appuntamenti del circuito Open della Biennale del disegno.

Quest’anno anche il piazzale davanti al Palacongressi sarà invaso (5 luglio) dal ballo popolare con gli autoconvocati per una serata di Balfolk – vals e mazurke francesi, balli popolari di coppia e di gruppo internazionali: la comunità di Marche e Romagna di appassionati si autoconvoca via social network nelle “skegge”, occupando i luoghi pubblici con balli e divertimento, sempre nel rispetto dei residenti e coinvolgendo i passanti con la semplicità dei balli popolari e lo spirito di accoglienza.

Anteprima dedicata al ballo della Romagna per eccellenza quella del 4 luglio in piazza Cavour con il suo omaggio al folk con le scuole di ballo e le gradi orchestre e la pista per chi vuole danzare. Sempre all’insegna del ballo il grande flash mob collettivo per celebrare la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini sabato 6 luglio alle 18.00 in punto con ritrovo ufficiale in Piazzale Kennedy, proprio davanti alla postazione di RDS.

Comune di Rimini