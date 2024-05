Novafeltria. Controlli dei carabinieri nel week-end: 22enne in stato di ebrezza circolava su uno scooter sospeso dalla circolazione

Durante lo scorso weekend, i Carabinieri di Novafeltria hanno fermato un 22enne che zigzagava sulla via Marecchiese in sella ad uno scooter sospeso dalla circolazione. Il giovane era in stato di ebbrezza. Dopo aver sottoposto il giovane all’etilometro, è emerso che aveva un tasso alcolico di 1.08 g/l, multato, gli è stata ritirata la patente e lo scooter sequestrato. Un altro 47enne è stato fermato in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue di 2.02, subendo la stessa sorte del primo. Un terzo 22enne è stato sorpreso a Pennabilli malgrado avesse un divieto di ritorno nel comune. Durante il fine settimana sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 67 veicoli e identificate 84 persone. I Carabinieri hanno annunciato che continueranno i servizi di controllo per garantire la sicurezza stradale nei prossimi giorni.