Novafeltria. Fatale la grigliata di Pasquetta: veranda in fiamme in un casale a Uffogliano

Una brace ancora incandescente è stata probabilmente la causa dell’incendio che ha distrutto una veranda in un casale in Alta Valmarecchia. L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 2 aprile, a Uffogliano di Novafeltria. Il barbecue esterno conteneva ancora i residui della grigliata di Pasquetta. A causa del forte vento, le fiamme hanno preso fuoco e hanno avvolto la veranda esterna, danneggiando solo quella parte del casale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con tre mezzi per mettere in sicurezza la zona.