Novafeltria, incidente sulla Marecchiese: ferito un ciclista

Ciclista ferito questa mattina a Novafeltria sulla via Marecchiese. Una Renault Clio guidata da un 40enne stava procedendo in direzione monte quando nello svoltare a sinistra verso un parcheggio ha impattato con il ciclista che procedeva in direzione mare.

L’uomo, un 49enne di Villa Verucchio, è stato “agganciato” dallo specchietto retrovisore destro e l’impatto ha causato la rottura dei vetri lato passeggero dell’auto.

Il ciclista, cosciente tutto il tempo, ha riportato una contusione alla spalla ed è stato soccorso da personale del 118. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.