Il 33enne residente in Alta Valmarecchia è stato denunciato per aver venduto parti della sua Vespa Piaggio, la quale era stata sequestrata in attesa di confisca su disposizione dell’Autorità amministrativa.

I Carabinieri di Novafeltria hanno ricostruito che il giovane era stato sorpreso tre mesi fa alla guida del veicolo senza il patentino, motivo per il quale era stato sequestrato.