Nozze stabili a Coriano, gli sposi rispetto al passato hanno in generale un’età più matura, tra i 40 e i 45 anni 

Coriano, 11 dicembre 2024 – Sono 22 le coppie che nel 2024 hanno scelto Coriano per pronunciare il fatidico “Sì”. Se si eccettua l’anno record del 2022, con 31 matrimoni di cui 20 celebrati con rito civile, l’anno che sta per concludersi conferma lo stesso numero di coppie convolate a nozze nel 2021 (22). In particolare quest’anno sono esattamente a metà le unioni civili (11) e quelle con rito religioso (11).

“Questa mattina avrei dovuto officiare il 21esimo matrimonio nella sala di rappresentanza della Giunta comunale – commenta Primiano Rosa, consigliere comunale delegato alla celebrazione di matrimoni – rimandato a causa di un’indisposizione all’ultimo minuto della futura sposa alla quale auguro una pronta guarigione. Domenica prossima ne celebrerò un altro. Ad eccezione del caso odierno, anche quest’anno Coriano registra 22 matrimoni in cui gli sposi di nazionalità italiana hanno generalmente un’età più matura rispetto al passato che si aggira tra i 40 e i 45 anni, alcuni di loro con figli. Officiare i matrimoni nel giorno più felice di queste coppie è sempre un’emozione, oltre al fatto che l’apprezzamento registrato è un elemento confortante viste le ricadute economiche che comporta a livello di ristorazione e servizi connessi”.

Nei riti civili celebrati in Comune nel 2024 la sposa più giovane aveva 19 anni, il futuro marito 22.

Le location scelte sono state la caratteristica piazza Mazzini, antistante il Municipio, e la Sala della Giunta comunale con l’immancabile foto dinnanzi al gonfalone. Prevista la possibilità di sposarsi al castello Malatestiano e al teatro CorTe.

Comune di Coriano