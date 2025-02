NTS Informatica Basket Rimini- D Junior Team Sassari 73-59

I parziali: 21-16, 37-35(16-19), 57-47(20-12), 73-59(16-12)

I tabellini:

NTS Informatica Basket Rimini

Loperfido 4, Giustino 34, Acquarelli 16, Martinini, Storoni 9, Rossi, Pellegrini 4, Di Pietro, Ladson 6, D’Aietti. All. Loperfido.

D Junior Team Sassari

Quaranta 8, Uras 31, Gais 4, Canu 9, Carta 3, Saderis 4. All. Cherchi

Arbitri

Toschi e Di Napoli

Missione compiuta, serviva una prova di carattere e Rimini ha risposto presente con una prova intensa che le ha permesso di scaricare tutta la delusione provata nella trasferta sarda. Accanto al “solito” Kevin Giustino la Carim ha ritrovato il miglior Acquarelli della stagione, ma non solo. Va sottolineata l’energia di tutta la squadra che è stata capace non solo di vincere ma anche di ribaltare col +14 odierno il risultato del doppio confronto (-8 all’andata) utilissimo per la corsa al terzo posto.

Dal canto loro i sardi si sono affidati al loro bomber Uras che con 31 punti ha cercato di bilanciare lo strapotere di Giustino che ne ha messi 34 ma lo spessore agonistico di Rimini ha fatto la la differenza senza indugio e portato a casa un successo che fa classifica e risolleva il morale.

Al via parte subito forte Rimini che prende il comando del gioco e cerca di controllare il campo, ma quando sembra di poter tenere saldo il timone sul +5 al primo intervallo basta qualche piccola distrazione per vedere riavvicinare la temibile formazione sassarese che mostra i denti mettendo in chiaro che non è finita, solo +2 al ’20 sul 37-35.

Cambio di registro dopo l’intervallo lungo, NTS Informatica Basket Rimini chiude ogni spazio, dimostra di averne di più e con un perentorio 20-12 spezza il pericoloso punto a punto del primo tempo chiudendo con un rassicurante +10 sul 57-47.

Ultimo giro di lancette coi nostri che prendono il controllo della gara e con maggiore freschezza e determinazione affondano il colpo per assicurarsi la differenza canestri 73 a 59 e finalmente, si gode!

