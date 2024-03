NTS Informatica Basket Rimini – Polisportiva Nordest Castelvecchio Gradisca D’Isonzo

Nella penultima di serie B in carrozzina NTS Informatica Basket Rimini ospiterà domenica 24 Marzo 2024 alle ore 15:00 la Polisportiva Nordest Castelvecchio Gradisca D’Isonzo, formazione temibile che ha la possibilità matematica di agganciare il secondo posto al playoff al quale partecipò anche lo scorso anno fino alla semifinale. Gli isontini sono terzi, ma se vinceranno sia a Rimini sia a Padova, col CUS, approfittando di una provvidenziale battuta d’arresto di Vicenza, seconda, si troveranno alla pari con la differenza punti a favore nel doppio confronto.

Che ne abbiano la possibilità lo dimostra la classifica marcatori dove troviamo tre giocatori della Pol. Nordest Castelvecchio nella classifica dei 60 migliori tra i quattro gironi: Ambrosetti (19,2 ppg), Dal Ben (12,8 ppg), Tomasinsig (11,8 ppg). Bottini eccellenti sui 56,3 ppg totali che produce subendone 42,2.

Dal canto suo NTS Informatica Basket Rimini che produce 46,8 ppg subendone 53,9 chiederà ai suoi di dare il 200% per centrare il canestro poiché domenica, alla Palestra comunale CARIM di via Cuneo 11, schiererà solo Angelo Loperfido tra i suoi migliori realizzatori presenti in classifica.

Per Rimini la differenza tra punti fatti e subiti è poca, appena sette, e dimostra che la chiave di questa stagione, con qualsiasi formazione in campo, è stata la difficoltà offensiva nelle partite chiave con bottini sempre risicati e tanta fatica a centrare il ferro.

Gli isontini “vedono” il traguardo e scendono in Riviera con stimoli fortissimi, dal canto suo NTS Informatica Basket Rimini garantirà gli immancabili impegno ed entusiasmo che ha prodotto in questa stagione avara di successi e proverà a fare lo sgambetto alla titolata avversaria. Se accadrà sarà una bella soddisfazione per recuperare il morale. Una buona occasione per il pubblico affollare le tribune e spingerli al successo.

