NTS Informatica Basket Rimini – TDS Libertas Livorno 1947: 54-42 

NTS Informatica Basket Rimini vince senza convincere contro il fanalino di coda del torneo, prende le dovute misure all’avversaria e cercando di spendere il meno possibile, porta a casa una vittoria che non è apparsa in discussione fin dal fischio d’inizio.

Cambio delle carte in tavola e piena rotazione di ogni quintetto possibile da parte di Coach Loperfido che vuole dare spazio a tutti in un secondo quarto un po’ sfuggito di mano chiuso comunque con un rassicurante +14.

Per sicurezza NTS Informatica Basket Rimini torna in campo dopo l’intervallo col suo primo quintetto che senza forzare troppo mantiene il controllo della situazione chiudendo per 46 a 30 con un divario sicuro di 16 punti al ‘30.

Nessun problema per chiudere la gara ruotando di nuovo i quintetti nell’ultimo giro di lancette concedendo ancora qualcosa di troppo ma senza patemi per chiudere 54 a 42 e tenere le energie per la prossima gara casalinga tra una settimana esatta per prendersi la rivincita su Sassari.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini