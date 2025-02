NTS Informatica Basket Rimini – TDS Libertas Livorno 1947

Vincere senza giocare è la cosa peggiore, perché Asinara Abile Porto Torres non si è presentata a Rimini togliendo a NTS Informatica Basket Rimini la soddisfazione di prendersi una bella rivincita. Il giudice sportivo assegna la vittoria a Rimini della gara in calendario del 02-02-25 con punteggio 20-0.

Delusi e scontenti ci apprestiamo a tornare in campo domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00 alla palestra Carim di Via Cuneo, ospitando la TDS Libertas Livorno 1947 fanalino di coda senza vittorie, per risalire ulteriormente la classifica che ci inchioda ancora al penultimo posto. Continuiamo una potenziale caccia al migliore terzo posto per accedere ai playoff che, col 20-0 di domenica scorsa appare sempre meno raggiungibile almeno in termini di differenza canestri.

Poiché TDS Libertas Livorno 1947 non arriva a segnare 33 punti di media subendone oltre 65 si prevede una gara senza particolari affanni che darà a Coach Loperfido la possibilità di ruotare diversi quintetti mandando in campo tutti ma senza distrarsi troppo, non si sa mai, in vista della successiva rivincita con Sassari, decisamente più impegnative della settimana successiva.

NTS Informatica Basket Rimini ha sempre bisogno del calore del suo pubblico e vi aspetta numerosi