NTS Informatica Basket Rimini – Vigor Seregno 61-71

I parziali:

14-17, 32-36 (18-19), 46-56 (14-20), 61-71 (15-15)

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 10, Martinini, Acquarelli, Giustino 35, Storoni 2, Rossi 2, Castagnetti, Di Pietro, Raik, Ladson 2, Pellegrini 10,Pozzato. All.re Loperfido

Vigor Seregno: Amasio 32, Diouf 20, Serio 6, Molteni 3, Fiorino 4, Haida 6, Puppo, Petruzza, Basilico, Chicioreanu, Grassi, Romanò, Basilico. All. Pecoraro.

Arbitri: Guerrini e Ferrarini

Rimini arriva a tanto così dall’impresa rispettando alla lettera quanto anticipato da chi vi scrive nella preview: un bottino offensivo di tutto rispetto e difesa attenta. Il primo realizzato, il secondo appena un po’ meno, quel tanto che basta per vedere sfuggire una vittoria che i nostri avrebbero meritato.

Che vi fosse equilibrio si sapeva fin dall’inizio e lo possiamo ampiamente confermare tanto che la sfida delle punte di diamante offensive la vince Rimini: 35 a 32 tra Kevin Giustino ed Amasio, 20 a 20 tra Loperfido e Pellegrini contro l’extralungo Diouf, mentre la fatica per l’impegno difensivo per contenere i pericolosi lunghi lombardi ha offuscato la precisione balistica dell’intera squadra ed alla fine le seconde linee gialloblu hanno avuto la meglio.

Al pronti via subito 0-7 che mette in ginocchio i nostri che commettono un po’ troppi errori in attacco mentre Seregno tiene il controllo, Rimini non ci sta si riprende, chiude in difesa e ritrova l’equilibrio quando mancano 4:17 prima che i lombardi riprendano il comando. Un po’ di sfortuna per i nostri e un paio di giocate super di Diouf chiudono il quarto 14-17.

Il secondo quarto testimonia una gara aperta, viva e molto bella, Rimini da spettacolo e passa in vantaggio 20-19 e sarà l’unico. I lombardi con Amasio e Diouf riprendono in mano la gara. A 2:25 dall’intervallo c’è il +4 di Seregno con Rimini che commette qualche errore di troppo in attacco e il divario resta. Si va negli spogliatori sul 32-36.

La chiave del match finisce in mano alla Vigor nel terzo quarto che è costretta a tenere Diouf in panchina a causa di 3 falli ma trova punti dalle sue seconde linee mentre Rimini ha qualche problema a schierare tutti i suoi a causa del bilancio dei punti di disabilità ma tiene, a metà quarto è sotto di 2 soli punti, non riesce l’aggancio e poi scivola a -8, Rimini non molla e reagisce fino a -4 ma poi lascia via libera ai lombardi che chiudono 46-56.

Si ritorna per l’ultimo assalto, la Vigor tiene a distanza Rimini, entrano Di Pietro e Ladson, Rimini difende bene e non demorde, Seregno prova a scappare ma Rimini non demorde, a 3 minuti dalla fine riapre la partita sul -6 e dimostra di averne ancora e quando mancano 2:11 scrive 58 a 62 sul tabellone ma finisce lì, un libero, una persa sanguinosa ed un canestro subìto spingono Rimini a -7, finiscono le energie e il 15 pari nel quarto consegna il referto Rosa alla Vigor Seregno 61-71.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi