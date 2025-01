NTS Informatica Basket Rimini – Vigor Seregno

La Vigor Seregno che ospiteremo domenica 12 gennaio alle ore 15:00 alla Palestra CARIM di via Cuneo 11 è quella che si definisce comunemente una bella gatta da pelare.

La nostra avversaria ha già disputato 4 gare vincendone tre, cedendo solo in casa della capolista Parma per 69 a 62.

Nella top ten dei marcatori di questa stagione figurano due dei suoi giocatori più prolifici: la vecchia conoscenza Amasio e Diouf che realizzarono insieme 48 dei 64 punti coi quali ci sconfissero nel precampionato, al torneo Valpantena di Verona che chiudemmo al terzo posto.

Il potenziale offensivo dei due bombardieri è confermato sui 50 punti di media anche in questa fase della stagione regolare ed i loro compagni sono comunque in grado di alzare l’asticella fino al ragguardevole traguardo dei 70 di media, da segnalare tra loro gli esperti Serio e Molteni.

Rimini che tra calendario bizzarro e gocciolamenti sul campo in caso di pioggia ha disputato solo due gare, e le lunghe pause non giovano, deve trovare la quadra per avere, oltre ad una difesa arcigna che limiti il potenziale offensivo avversario, una significativa distribuzione di punti tra tutti coloro che scendono in campo.

La chiave del successo è mantenere il contatto con l’avversaria senza dover faticare troppo ad inseguire per avere la necessaria lucidità per chiuderla nel finale a proprio favore. Condizione inevitabile realizzare almeno 65 punti per tenere sulla corda le avversarie più temibili e la Vigor Seregno lo è.

Di sicuro ne vedremo delle belle ed il nostro pubblico, sesto uomo in campo, non farà mancare il suo apporto determinante.