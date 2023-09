Nubifragi al Sud, sole e caldo anomalo al Centronord

Nubifragi al Sud e pieno sole al Centro-Nord.

L’Italia torna ad essere divisa in due con il maltempo che imperversa questa volta sul meridione mentre un anticiclone porta bel tempo e temperature anomale, estive, sul resto dello stivale.

E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. sottolineando che i valori massimi riusciranno a salire sopra la media del periodo di quasi 8-10°C. Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 28-33°C e gradualmente le temperature saliranno anche al Sud.

“Questa nuova fase di tempo stabile e caldo – afferma – persisterà tutta la settimana, ma addirittura potrebbe dominare anche la prossima regalando un’Ottobrata estrema a tutta l’Italia”.

Ma prima del caldo estivo prestiamo attenzione ai forti temporali del Sud: nelle prossime ore intensi fenomeni, in movimento dalla Puglia verso Sud-Ovest, colpiranno Basilicata, Calabria e Sicilia. Non si escludono locali rovesci anche sul Cilento. Previsti poi colpi di vento e locali trombe d’aria specie lungo le coste ioniche. Dalla sera gli ultimi temporali forti colpiranno tra Calabria e Sicilia poi lentamente il tempo migliorerà anche su queste zone. Da mercoledì 27 settembre l’anticiclone africano riporterà condizioni stabili e soleggiate anche al Sud, salvo locali rovesci sulle estreme regioni ioniche.

Nel dettaglio: – Martedì 26. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo ovunque e clima più caldo. Al sud: ancora tanti temporali, soprattutto su Basilicata, Calabria e Sicilia.

– Mercoledì 27. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: estate piena. Al sud: in gran parte soleggiato salvo ultimi isolati temporali sulla Calabria.

– Giovedì 28. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: estate piena. Al sud: soleggiato; piovaschi isolati in Calabria a ridosso dei rilievi.

Tendenza: anticiclone africano Apollo ovunque, sole prevalente e caldo sopra la media, specie al Centro-Nord.

Ansa