Numeri in crescita per il Rimini Bike Park. Si estende la rete delle piste ciclabili riminesi

Officina ciclo-meccanica aperta sette giorni su sette, parcheggio custodito e noleggio di biciclette, bar, deposito bagagli, ricarica delle bici elettriche, lavanderia, cargo bike a noleggio. Sono i servizi del Bike Park di Rimini, una struttura unica a livello nazionale, dove cittadini e turisti possono scoprire e trovare 365 giorni all’anno un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella a una bicicletta, a due passi dalla stazione di Rimini, luogo centrale della mobilità riminese.

Di anno in anno sono sempre più apprezzati i tanti i servizi del Bike Park di Rimini che chiude il 2024 con tutti i numeri in crescita. Sono stati circa 60mila gli accessi per il deposito della bicicletta (2mila in più rispetto all’anno precedente), 8 mila per il noleggio bici (il 25% in più rispetto al 2023), 11 mila accessi per il servizio di deposito bagagli, in linea con l’anno precedente, 27mila utenti per il servizio bar che ha visto crescere i suoi accessi anche nel periodo oltre quello estivo, in occasione di fiere e congressi. Un trend in aumento per tutti i servizi offerti e in particolare per quanto riguarda il noleggio.

Nel corso dell’anno 2024 sono stati mantenuti e implementati i servizi di deposito biciclette, un padiglione della struttura è dedicato esclusivamente al deposito, che può contenere fino a un massimo di 160 bicilette, qui vi sono stalli dedicati e numerati con ordine progressivo. Di questi stalli 70 sono stati assegnati ai clienti che hanno un abbonamento annuale al Bike Park. Al cliente che desidera depositare il proprio mezzo viene consegnato un talloncino numerato corrispondente al numero di stallo; quando il cliente desidera ritirare il proprio mezzo consegna il proprio talloncino numerato e gli viene consegnata la propria bicicletta. In tal modo è garantito l’ordine e la sicurezza sul ritiro della propria bici.

Nell’ottica di fornire un servizio di buon livello alla clientela, nel corso del 2024 è stato operato una costante manutenzione sulle biciclette messe a disposizione per il servizio di noleggio (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike). Al cliente che accede al servizio, viene consegnata la bicicletta desiderata, illustrate le modalità d’uso, le conseguenze in caso di danni o furti e consegnata una catena per chiudere la bicicletta. Inoltre, per tutto l’anno è restata in vigore la convenzione con Trenitalia che prevede uno sconto del 30% per titolari di abbonamento regionale Tper e titolo di viaggio con destinazione Rimini, convenzione rinnovata anche per tutto il 2025. È stata aggiunta una convenzione con gli studenti universitari del 10% di sconto come quella per i taxisti e autisti CRAL.

Anche il servizio di ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa 7 giorni su 7, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar ha visto migliorare le sue performance con la risoluzione delle diverse richieste di riparazioni per qualunque tipo di bicicletta.

E per chi è di passaggio e vuole fermarsi anche solo per alcune ore in città, il servizio bagagli è stato ampiamente utilizzato durante tutto l’anno. Una possibilità in più per scoprire il territorio in bicicletta in una città che è un paradiso per gli amanti delle due ruote.”

Rimini infatti è costantemente al lavoro per migliorare, implementare e rendere più efficiente la rete ciclabile comunale attraverso investimenti che la città sta portando avanti per promuovere la ciclabilità e più in generale la mobilità sostenibile. Nel 2020 i km totali di ciclabili erano 123, nel 2025 superano i 135 km: una rete di percorsi che collega il mare, la città e la campagna.

Tra gli interventi realizzati negli ultimi anni si ricordano i sottopassi ciclopedonali della zona Padulli e in corrispondenza della rotatoria di via Coriano, il ponte sul deviatore Ausa in corrispondenza della Grotta Rossa e la ciclabile lato mare e lato monte in corrispondenza di piazza Cesare Battisti, il sottopasso ciclopedonale di via della Fiera e gli interventi programmati nell’ambito del programma di interventi sulla Statale Adriatica. A queste opere, particolarmente focalizzate sulla ricucitura in chiave di mobilità sostenibile tra la città a monte e la città a mare della Statale 16, si aggiunge il progressivo completamento del Parco del Mare, l’infrastruttura verde urbana che ha trasformato il watefront riminese liberandolo dalle auto. Per il prossimo biennio sono stati ottenuti finanziamenti regionali per fare tre ulteriori collegamenti ciclabili: Pomposa, Aquario e Turchetta.

Comune di Rimini