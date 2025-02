Nuova settimana nel mirino del maltempo ma col freddo senza eccessi…di Roberto Nanni

Domenica 9 febbraio, un vortice di bassa pressione dalle Baleari porterà infatti ancora piogge diffuse e nevicate a quote collinari in Emilia-Romagna. Le precipitazioni saranno concentrate al mattino, deboli sulle pianure e più intense lungo l’Appennino centro-occidentale, con nevicate temporanee tra 400 e 600 metri. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a partire da Est, con la quota neve in rialzo oltre i 1200 metri. In Romagna previsto un graduale miglioramento con tempo più stabile. Venti deboli occidentali. Temperature in aumento: minime tra 5 e 8°C, massime tra 7 e 12°C.

Lunedì 10 febbraio, cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni intermittenti lungo il crinale appenninico, nevose sopra i 1500 metri. Possibili schiarite nel pomeriggio sulla Romagna. Temperature in lieve aumento: minime tra 5 e 7°C, massime tra 9 e 11°C. Venti deboli e variabili, mare poco mosso.

La prossima settimana resterà instabile per l’assenza di alta pressione. Martedì 11 febbraio, un nuovo impulso perturbato dall’Atlantico porterà piogge e nevicate sui rilievi. Mercoledì 12, possibile residua instabilità. Temperature sopra lo zero durante la notte e in lieve calo nelle aree più nuvolose. La regione sarà influenzata da masse d’aria polari e correnti atlantiche più miti. Nessuna ondata di freddo intenso è prevista, ma sono possibili variazioni da monitorare.

Nella seconda parte della settimana, il tempo potrebbe essere condizionato da una depressione che dovrebbe consolidarsi tra mercoledì 12 e giovedì 13 sul Mediterraneo, determinando condizioni ancora instabili o perturbate soprattutto al Centro-Nord Italia, anche se con modalità ancora da definire. Le temperature non subiranno variazioni significative, ma potrebbero registrare un calo più sensibile nel corso del weekend di San Valentino.