NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI STORICI DI INTERESSE SPORTIVO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il nuovo Regolamento nel Decreto Delegato n.76 del 3 maggio 2023, ratificato dal Consiglio Grande e Generale, su istanza congiunta di FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese – e ACS – Automobile Club San Marino.

Repubblica di San Marino. È un Decreto Delegato sicuramente all’avanguardia quello ratificato dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, che va a regolamentare, con nuove disposizioni, la circolazione degli autoveicoli storici di interesse sportivo.

L’esigenza di nuove norme è stata proposta, e accolta, su istanza di FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese – e di ACS – Automobile Club San Marino – che hanno lavorato di comune accordo e in sintonia con la competente Segreteria di Stato alle Finanze e con URAT – Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.

Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti e il Dirigente URAT Sara Giusti hanno recepito ed elaborato le richieste dei Direttivi FAMS e ACS, giungendo ad un risultato normativo, frutto della collaborazione di tutte le entità coinvolte, che porta grande soddisfazione a tutti i possessori e appassionati di auto storiche sportive.

C’è grande compiacimento da parte di FAMS e ACS per i contenuti di questo Decreto Delegato, una normativa decisamente all’avanguardia che va a colmare un vuoto e soddisfa una esigenza che si trascinava da molti anni e aiuta le numerosissime discipline automotoristiche a svolgersi in tranquillità e sicurezza.

In questo ambito, c’è da rilevare inoltre che il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha già manifestato la disponibilità, dopo un adeguato periodo di verifica applicativa del Decreto Delegato, all’estensione della normativa anche alle autovetture di più recente costruzione.

I dieci articoli del Decreto Delegato n. 76 regolano, con nuove disposizioni, la circolazione delle auto storiche nel territorio della Repubblica di San Marino, allo scopo di salvaguardare il patrimonio di autoveicoli che rivestono particolare interesse sportivo.

Con la premessa che tali autoveicoli siano omologati e conformi alle normative tecniche, sportive, amministrative e assicurative vigenti, disposte da URAT, FIA – Federazione Internazionale Automobilistica -, FIVA – Federation Internationale des Vehicules Anciens – FAMS, ACS e con certificazione di un Comitato Tecnico, costituito appositamente, è stato stabilito che rientrano nella categoria dei veicoli storici di interesse sportivo quelli che abbiano una anzianità di almeno venti anni dalla costruzione.

A tali veicoli, tenuti ovviamente al rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale, sono consentiti spostamenti diurni, fatta esclusione per la circolazione durante le competizioni sportiveregolarmente autorizzate dalle competenti Autorità sportive.

Da evidenziare, in modo particolare, una grande novità e un importante passo in avanti contenuto nel Decreto Delegato: nelle 48 ore antecedenti il giorno di inizio della competizione sportiva (in particolare i rally) prevista dal calendario della FAMS e fino al termine della stessa, è autorizzata,in deroga alle norme sulla circolazione relative alla revisione periodica e alla tassa dicircolazione, la libera circolazione su strada di tutti i veicoli regolarmente iscritti alle medesimecompetizioni, ancorché non rientranti nel presente Decreto Delegato, al fine di svolgere giri diricognizione dei percorsi e messa a punto dei veicoli.

Avv. Paolo Valli Avv. Lucio Daniele

Presidente FAMS Presidente ACS