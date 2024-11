Nuove rotte aeree per l’Emilia Romagna: British Airways collega Londra a Rimini

L’Emilia-Romagna si prepara a potenziare la sua accessibilità nel mercato americano e britannico con l’annuncio di British Airways, che introduce tre nuovi voli tra l’Aeroporto di Heathrow a Londra e l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini. I collegamenti saranno operativi dal 15 maggio al 27 settembre, con partenze da Londra previste per il lunedì, martedì e sabato.

Le tariffe partono da 131 sterline e i voli offriranno agli utenti diverse opzioni di partenza e arrivo, facilitando l’accesso a una regione nota per le sue città d’arte, la Motor Valley e il patrimonio gastronomico. L’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, ha sottolineato l’importanza di Heathrow come una porta d’accesso strategica all’Europa per i turisti provenienti da USA e Canada.

Il potenziamento dei collegamenti aerei è stato accolto positivamente anche da Emanuele Burioni, Direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, che ha evidenziato l’opportunità per il turismo locale di valorizzare attrazioni come il Fellini Museum e il Museo Byron.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di AIRiminum 2014, ha dichiarato che l’introduzione di British Airways conferma l’efficacia della strategia adottata dall’aeroporto di Rimini. Il nuovo collegamento, oltre a servire i turisti, è visto come un’opportunità per sviluppare il traffico business e ampliare il numero di destinazioni a lungo raggio raggiungibili grazie alle coincidenze in hub internazionali.

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato con entusiasmo l’apertura delle nuove rotte, affermando che questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la riconnessione con mercati turistici chiave in Europa. Sottolineando l’importanza di promuovere la bellezza e l’attrattività della regione, ha rimarcato l’impegno collettivo necessario per massimizzare il potenziale dei nuovi collegamenti aerei e ferroviari.