Nuove strumentazioni a disposizione del G.I.V PC Valconca

Nella giornata del 29 agosto, la coordinatrice Elena Castiello ed alcuni componenti del Direttivo del G.I.V PC Valconca hanno ricevuto un’importante donazione che andrà a rafforzare le dotazioni di attrezzature impiegate dai volontari. Si tratta nello specifico di generatore di corrente 5,4 KW PRAMAC PX8000 fornito dalla ditta Piciesse Elettronica Srl di Montescudo – Monte Colombo e dai titolari Claudia Marinelli, Gianmarco Baldini ed Enzo Montani. “Ringraziamo l’azienda Piciesse che ha dimostrato una estrema sensibilità nel fornirci ulteriori strumenti operativi che possano essere utilizzati per le emergenze sia sul territorio della Valconca che Regionale” afferma il Presidente del GIVPC e delegato alla Protezione Civile, Manuel Cavalli. L’Unione Valconca e il suo Gruppo di Volontariato di Protezione Civile G.I.V PC sono così in grado di fornire, in maniera quasi totalmente autonoma, una risposta immediata ad emergenze con una squadra in “pronta partenza” con mezzi, attrezzature e materiali. I volontari si addestrano costantemente con simulazioni operative, incontri formativi. Sono presenti anche nelle attività regionali, come nella “Campagna Antincendio Boschivo 2024”.