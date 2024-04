Nuovi incarichi per i Dirigenti della Questura di Rimini

In questi giorni, nella Questura di Rimini sono stati attribuiti nuovi incarichi per quattro Dirigenti della Polizia di Stato.

Il Primo Dirigente Massimo SACCO è stato incaricato a dirigere la Divisione di Polizia Anticrimine.

Il Vice Questore Giuseppe TODARO ha assunto la Dirigenza della DIVISIONE della POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA.

Il Vice Questore Gabriele MAGNONI è stato nominato Capo di Gabinetto.

E’ stato assegnato all’incarico di dirigente della Squadra Mobile di Rimini il Commissario Capo Marco MASIA, già a capo di quella di Cremona.

Questi insediamenti possono essere ricompresi in un quadro da considerare come un importante risultato conseguito, sia a titolo personale sia per la Questura di Rimini.

Stamane, il Questore di Rimini ed il Vicario hanno incontrato i Dirigenti per condividere obiettivi e strategie per la migliore organizzazione degli Uffici, augurando loro un proficuo lavoro.