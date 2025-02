Nuovo bando per l’assunzione di personale per la ricostruzione post-alluvione per tutto il territorio della Provincia di Forlì – Cesena

La Provincia cerca 29 ingegneri e architetti

La provincia di Forlì – Cesena sta cercando 29 funzionari dell’area tecnica – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, da assumere a tempo determinato (a tempo pieno o parziale) per le attività legate alla ricostruzione.

Le 29 assunzioni sono previste per la gestione dei procedimenti legati all’emergenza alluvione ed alla ricostruzione con un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025 (con eventuale proroga sino al raggiungimento di 24 mesi a contratto qualora venga garantita la copertura finanziaria

dell’ordinanza n. 18/2024 anche per gli anni 2026/2027), con l’assegnazione di 3 posti presso la Provincia di Forlì-Cesena (sede di Forlì), 2 posti presso il Comune di Forlì; 3 posti presso il Comune di Cesena; 2 posti presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio (di cui uno presso la sede dell’Unione di Cesena ed uno presso la sede del Comune di Montiano e la sede del Comune di Verghereto), n. 12 posti presso l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (sedi di Bertinoro, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Castrocaro, Rocca San Casciano, Dovadola, Meldola, Portico, Premilcuore, Predappio, Forlimpopoli) e 7 posti presso l’Unione Rubicone e Mare (sede amministrativa dell’Unione sita presso il Comune di Savignano sul Rubicone e/o presso le sedi dei Comuni ad essa aderenti.).

L’avviso scade il 25 febbraio alle ore 13 e possono partecipare coloro che possiedono un titolo di studio universitario che consenta l’iscrizione all’ albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri, sezioni A o B – settore “civile e ambientale” oppure all’albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori nella sezione A Settore “Architettura” o Settore “Pianificazione territoriale” o Settore “Paesaggistica”, o nella sezione B – settore “architettura” o settore “pianificazione” oppure all’albo professionale dell’Ordine dei Geologi – Sezione A o Sezione B.

“Abbiamo davanti un grande lavoro da fare che per essere messo a terra ha bisogno di personale – commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia di Forlì – Cesena – con questo ulteriore bando cerchiamo 29 tecnici per conto di tutti i comuni della provincia che devono realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio, in maniera coordinata e condivisa. Nel frattempo prosegue la nostra interlocuzione con il Commissario Curcio per semplificare le procedure e renderle più funzionali alla gestione dei cantieri che abbiamo in essere che stiamo per aprire su tutto il territorio.”

Ogni informazione è reperibile sul sito della Provincia di Forlì – Cesena: https://www.provincia.fc.it/it/page/concorsi-bandi-in-pubblicazione