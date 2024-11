Nuovo collegamento di prestigio per Rimini: British Airways lancia il volo diretto per Londra Heathrow!

L’estate 2025 porta grandi novità per l’aeroporto di Rimini. British Airways, la storica compagnia di bandiera britannica, ha annunciato l’apertura di una nuova rotta tra Londra Heathrow (LHR) e Rimini (RMI), operativa a partire dal 15 maggio 2025. Il nuovo collegamento sarà effettuato tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, come parte dell’offerta stagionale estiva della compagnia.

L’introduzione di questa rotta mira a rafforzare la presenza di turisti inglesi sulla Riviera Romagnola, una delle mete italiane più amate dai viaggiatori d’oltre Manica per la combinazione di mare, cultura, enogastronomia e intrattenimento. Rimini diventa così ancora più accessibile da uno degli aeroporti principali del mondo, Londra Heathrow, ampliando il ventaglio di possibilità per i viaggiatori internazionali.

L’annuncio di British Airways arriva a pochi giorni di distanza dalla comunicazione di easyJet, che ha previsto l’apertura di un collegamento tra Rimini e Londra Gatwick (LGW) per la stessa stagione estiva. Questa competizione tra compagnie sottolinea il crescente interesse per Rimini come hub turistico e commerciale di rilievo, nonché come porta d’accesso strategica alla regione Emilia-Romagna.

Oltre alla rotta Londra-Rimini, British Airways ha presentato altre due novità dedicate al mercato italiano:

– Londra City (LCY) – Olbia (OLB): un collegamento che mira a soddisfare la domanda di voli diretti verso la Sardegna, destinazione prediletta per il turismo di lusso e per gli amanti del mare.

– Londra Gatwick (LGW) – Salerno (QSR): una rotta che rafforza la connessione con il Sud Italia, aprendo nuove possibilità per i viaggiatori diretti in Costiera Amalfitana e nel Cilento.

British Airways conferma il proprio impegno verso il mercato italiano con questa espansione strategica, ampliando la propria offerta di voli stagionali per soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali. Il collegamento con Rimini rappresenta un’opportunità non solo per il turismo ma anche per gli scambi economici e culturali tra Italia e Regno Unito.

L’aeroporto Federico Fellini di Rimini continua a crescere come nodo fondamentale per i collegamenti internazionali, attirando compagnie di grande prestigio. Con l’arrivo di British Airways, si aprono nuove prospettive per il turismo e per il territorio, ponendo Rimini sotto i riflettori del mercato globale.

L’estate 2025 promette quindi di essere un periodo cruciale per il rilancio del turismo internazionale in Riviera, con un’offerta di voli che guarda sempre più a una clientela globale ed esigente.