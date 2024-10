Nuovo maltempo in arrivo in Emilia Romagna… di Zaffagnini Matteo – MeteoRoby

Nelle prime due immagini i modelli Arome e Icon D2 () con le precipitazioni totali attese domani. Nella terza immagine gli Spaghi ECMWF per Bologna con il calo termico atteso Venerdì 4

La giornata di Giovedì 3 sarà la più piovosa, precipitazioni a partire dalla mattina in risalita su Appennino, Romagna e Ferrarese e a seguire sulle pianure Emiliane, precipitazioni che risulteranno anche abbondanti ma ad ora non preoccupanti. Seguiremo gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro domani. Venerdì 4 ultimi fenomeni.

Meteologix.com Nelle ultime due immagini i modelli GFS 0.125° e ECMWF IFS con le precipitazioni totali attese da qui a Sabato 5 ().