Nuovo ospedale di Cesena, concluso l’iter finalizzato alla localizzazione e all’approvazione del progetto definitivo

Si è concluso l’iter tecnico del procedimento unico finalizzato alla localizzazione e all’approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale di Cesena. A questo proposito, così come comunicato dall’Assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni ai consiglieri comunali, si è tenuta oggi con esito positivo la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, avviata il 24 settembre 2024 e partecipata da tutte le amministrazioni ed enti competenti per l’esame del progetto.

Il progetto oggi valutato favorevolmente recepisce, rispetto a quanto illustrato pubblicamente durante la presentazione pubblica tenutasi in Biblioteca Malatestiana il 16 ottobre scorso, le integrazioni richieste durante i lavori della Conferenza di Servizi, relative ad aspetti significativi che hanno consentito non solo di entrare nel merito di molteplici fattori (ambientali, di accessibilità, di sostenibilità, di sicurezza) ma anche di migliorare l’iniziale proposta anche con i contenuti pervenuti tramite osservazione durante la fase di deposito, e le prescrizioni impartite dagli enti (alcune delle quali riguardano le successive fasi).

Seguiranno ora gli adempimenti amministrativi di rito in capo al Comune di Cesena e Provincia, necessari all’espressione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, a cui farà seguito (indicativamente in primavera) la convocazione della Commissione Consiliare competente, affinché il Consiglio Comunale possa poi pronunciarsi in merito alla ratifica della suddetta determinazione, quale atto finale del procedimento.

Prosegue quindi il cammino di questo strategico intervento che prevede l’avvio del progetto esecutivo e la gara di appalto per la realizzazione dell’opera, queste due fasi saranno coordinate con Regione Emilia Romagna, Ministero della Salute e INAIL quali soggetti che concorrono al sostegno economico dell’opera.

Cesena, 28 gennaio 2025