Nuovo Piano d’intervento contro nevicate e gelate sulle strade di Rimini

La Giunta Comunale di Rimini ha approvato il nuovo “Disciplinare tecnico-economico per l’attuazione del Piano di intervento contro le nevicate e gelate sulle strade comunali”. Un piano fondamentale per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade in caso di maltempo, che sarà attivo dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, in conformità con la convenzione tra il Comune e la Società Anthea s.r.l.

Il piano prevede interventi tempestivi ed efficaci per lo sgombero e la pulizia della neve e per la distribuzione di sale antighiaccio in caso di gelate. Le attività sono organizzate in prestazioni essenziali (interventi ordinari fino all’attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C.) e prestazioni in emergenza.

Gli interventi interesseranno 800 km di rete stradale, suddivisa in tre macroaree: Nord, Centro e Sud. Complessivamente saranno impiegati 22 mezzi per lo sgombero della neve e 7 per lo spargimento del sale. Le operazioni prioritarie saranno effettuate su strade principali, cavalcavia, sottopassi e altre aree critiche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Il Disciplinare prevede, da parte del gestore del servizio – la società in house Anthea s.r.l. – un monitoraggio continuo per garantire interventi tempestivi, con particolare attenzione a neve, pioggia gelata e temperature estreme. In caso di fenomeni meteorologici intensi, gli interventi si protrarranno fino all’attivazione del C.O.C., che gestirà le emergenze con operazioni straordinarie. Il costo complessivo annuale del piano è pari a 81mila euro.

Comune di Rimini