Nuovo step verso il polo dedicato all’atletica a Rimini sud

Avanza il percorso propedeutico alla progettazione e realizzazione del nuovo polo sportivo dell’atletica leggera nella zona sud della città. L’Amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’incarico alla società specializzata Mynd Ingegneria per il supporto all’ente nelle attività di BIM Coordinator, incarico obbligatorio previsto dalla Legge. Si tratta di un aspetto altamente specializzato che riguarda nello specifico la creazione di un modello multidimensionale generato in digitale per l’intero ciclo di vita dell’appalto (dalla progettazione, alla realizzazione e futura manutenzione e gestione).

Questo nuovo step va ad affiancarsi al lavoro già avviato da qualche mese dall’Amministrazione, in questa prima fase concentrato sulla realizzazione degli approfondimenti e delle verifiche tecniche dell’area dove sorgerà il complesso, individuata in via Melucci.

Sono infatti in fase di ultimazione ad opera di società e di studi specializzati i rilievi topografici, le indagini geologiche, la redazione della relazione archeologica e la preliminare verifica bellica dell’area. Verifiche che come da prassi sono preliminari e propedeutiche all’avvio della progettazione di quello che diventerà il nuovo punto di riferimento dell’atletica leggera della città.

Obiettivo dell’Amministrazione è di realizzare un impianto moderno e funzionale, omologato FIDAL, dove oltre alla pista di atletica troveranno spazio le aree e strutture per le diverse discipline dell’atletica come il lancio del disco, lancio del martello, lancio del peso, lancio del giavellotto, salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta. L’impianto sarà inoltre completato con palestre per le attività complementari alla preparazione sportiva con spogliatoi e servizi, e saranno previsti parcheggi per atleti e spettatori e spazi verdi riqualificato. Oltre a potenziare l’impiantistica sportiva a favore dei tanti praticanti, il nuovo centro per l’atletica vuole essere anche leva di rigenerazione urbana e aggregazione sociale, portando servizi e occasioni di socialità.

Comune di Rimini