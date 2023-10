OCCHI PUNTATI SULLA SOSTENIBILITÀ: BANCA DI SAN MARINO DEDICA UNA SERATA AL TEMA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

San Marino, 18 ottobre 2023 – La guerra, l’inflazione con l’aumento dei prezzi e le tensioni in varie parti del mondo hanno riportato l’attenzione ai temi della sicurezza alimentare, ovvero la garanzia della continuità di livelli di produzione ed approvvigionamento adeguati per tutti i popoli. Banca di San Marino, in collaborazione con Consorzio Terra di San Marino, approfondirà l’argomento nel nuovo appuntamento di BSM Academy, martedì 24 ottobre, ore 18.00, Villa Manzoni.

Il tema della sicurezza alimentare, intesa come garanzia della continuità di livelli di produzione e di approvvigionamento adeguati, si è riproposto all’attenzione generale a partire dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, al quale si aggiunge la recente esplosione del conflitto in Medioriente.

Quanto accaduto sui mercati ha reso evidente come l’intero comparto cerealicolo sia particolarmente vulnerabile, esistendo una polarizzazione tra un nucleo ristretto di paesi esportatori e altri totalmente dipendenti dai flussi di importazione.

E’ cosi riemersa in forma più allargata una problematica che, nella percezione generale, si considerava confinata:

– solo ad alcune aree particolarmente depresse del nostro pianeta;

– solo a certi settori produttivi e a certe categorie merceologiche.

Il problema si compone di più aspetti che toccano la dimensione globale e locale, finanziaria e produttiva del settore agricolo e non solo, che verranno approfonditi da qualificati relatori:

– per Banca di San Marino interverranno infatti il Direttore Generale Aldo Calvani,il Presidente Raffaele Bruni ed il Responsabile Area Finanza Denis Manzi;

– la voce del settore agricolo sarà invece affidata a Giovanni Gioa, Presidente Giovani di Confagricoltura e Aida Selva, Presidente del Consorzio Terra di San Marino.

Banca di San Marino affronta così un tema di grande rilevanza che chiede a tutti – stati, aziende, settore agricolo, mondo finanziario – un impegno etico, organizzativo e creativo mirato a combinare le esigenze sempre crescenti dell’umanità con la sostenibilità ambientale.

Sottolinea il Direttore Generale BSM Calvani “In un momento storico in cui l’economia e la finanza pervadono profondamente la nostra vita personale e comunitaria, professionale e sociale, crediamo sia importante offrire insieme a servizi bancari di elevata qualità, anche un’adeguata informazione in merito a certi temi che, partendo da lontano arrivano poi a toccare il nostro quotidiano. Il nuovo appuntamento di BSM Academy conferma questa volontà, nonché la piena aderenza della nostra Banca ai criteri ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e più in generale all’impegno per uno sviluppo sostenibile.”

La serata si inserisce infatti nel percorso BSM Academy, un ciclo di incontri partito nel 2022, nel quale la Banca offre il proprio contributo di riflessione su temi di rilievo – anche non strettamente bancari – mirati alla diffusione di una sempre maggior consapevolezza circa le proprie decisioni di investimento. Dopo aver affrontato l’incertezza del contesto finanziario post covid e l’invecchiamento della popolazione, questo terzo incontro cambia ancora rotta portando a conclusione un primo ciclo che ha riscosso grande gradimenti tra clienti e ospiti.

L’evento “La sicurezza alimentare nella complessità del contesto internazionale” si terrà con ingresso libero martedì 24 ottobre, alle ore 18.00 presso Villa Manzoni, a Dogana (RSM).

Vista la capienza limitata degli ambienti, Bsm consiglia di prenotare il proprio posto entro Venerdì 20 ottobre sul sito www.bsm.sm.

///

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Introduzione

Aldo Calvani

Direttore Generale Banca di San Marino

La sicurezza alimentare: situazione e prospettive

Raffaele Bruni

Partner BM&C | Presidente Banca di San Marino

Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile

Giovanni Gioia

Presidente Giovani di Confagricoltura – ANGA

L’impegno e le sfide del settore agricolo sammarinese

Aida Selva

Presidente Consorzio Terra di San Marino

Sicurezza alimentare e mercati finanziari: possibili strategie

Denis Manzi

Responsabile Area Finanza Banca di San Marino

Sessione di Q&A

Aperitivo a base di prodotti del territorio