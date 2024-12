Odori sospetti in una palazzina a Rimini: intervento dei Vigili del Fuoco in via Lugano

Rimini, 9 dicembre – Momenti di tensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri in una palazzina di via Lugano, dove i residenti hanno segnalato odori sospetti provenienti dal vano scala, temendo una possibile fuga di gas. In risposta, è stato immediatamente allertato il personale dei Vigili del Fuoco, che ha fatto il proprio ingresso in azione alle 18:40.

Per garantire la sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre gli operatori verificavano la situazione. Dopo un’attenta ispezione, i Vigili del Fuoco hanno confermato l’assenza di criticità, permettendo così ai residenti di rientrare nei loro appartamenti senza alcun rischio. Non si sono registrati casi di intossicazione.