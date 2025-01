Oggi a Lecce. Il libro di Stefania, la presentazione a Lecce, Craxi e l’Italia, Craxi e la Puglia, Gallipoli, Presicce, Bari. … di Sergio Pizzolante

Stefania Craxi ha scritto “all’ombra della Storia”, un bel libro che ripercorre la sua vita col padre. Gli anni della gioventù a Milano, lei figlia del giovane assessore al patrimonio del Comune di Milano, poi leader socialista, poi Presidente del Consiglio, poi accusato di tutti i mali del Paese, poi esule a Hammamet, dove muore fra le sue braccia il diciannovesimo giorno del nuovo millennio. La gloria e la tragedia.

Figlia dell’uomo potente e poi dell’esule che muore perché devastato dal tumore, da un cuore che sanguinava, dal diabete, dalla cancrena ad un piede, che i giudici di Milano avevano definito “foruncolo”. A soli 66 anni. L’uomo che muore dopo essere stato operato in una clinica militare di Tunisi, sotto la luce di una lampada a mano, dopo che i giudici di Milano gli negarono la possibilità di curarsi e di operarsi in Italia, nel Paese che lui aveva portato nel G7, senza due piantoni dei carabinieri fuori dalla camera d’ospedale di un uomo morente.

Ma non è un libro di soli ricordi, belli o tristi o spaventosi, alcuni, non pochi. È un libro politico. Di analisi politica. Dell’Italia, che Bettino amava e che lo lasciò morire odiandolo.

Ci sono i viaggi in Cina, in India, negli USA, con i grandi della terra. E poi in Argentina dopo la liberazione dai Generali, in Cile dopo la liberazione dalla dittatura di Pinochet, paesi dove Craxi era amato e dove fu accolto con tutti gli onori per il ruolo decisivo che ebbe per l’aiuto, anche economico, ai dissidenti e per la cacciata dei dittatori. Poi in Russia, con Gorbaciov.

Era un’Italia che aveva un ruolo nel mondo. L’ambasciatore Sergio Romano ebbe a dire che Craxi aveva avuto un ruolo fondamentale per il crollo del Muro, grazie alla decisione di installare i missili Pershing e Cruise e grazie al sostegno ai dissidenti russi, cecoslovacchi, polacchi, ungheresi. Ha avuto una “visione woytiliana”, disse Sergio Romano. Lech Walesa, ad un convegno organizzato dalla Fondazione Craxi dopo la morte di Bettino, disse a Stefania e al sottoscritto: “Senza l’aiuto di un uomo come Craxi non avremmo potuto farcela”.

È la storia all’ombra di Craxi che l’Italia tiene nell’ombra della storia. L’ombra della “damnatio memoria” che in questo libro Stefania contribuisce a demolire.