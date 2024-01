Oggi udienza Caso Titoli: ”Confuorti conosce molto bene San Marino dove ha avuto rapporti anche con Pasquale Valentini” – ”lavora per il governo da oltre 10 anni”

L’altro ieri, Rtv, ha pubblicato la notizia che nell’escussione testimoniale di Pasquale Valentini, nel procedimento Caso Titoli, è emerso che lo stesso avesse inviato una mail allo stesso Conforti per complimentarsi per un incarico avuto. Su Rtv leggiamo: ”In merito a Confuorti ha detto che lo conobbe nel 2010 o nel 2011, in occasione del Meeting, su richiesta dello stesso finanziere, precisando di non avere avuto altri rapporti, se non una mail del 2016 – quando era Segretario agli Esteri – in cui gli faceva le congratulazioni per un incarico ricevuto, declinando tuttavia l’invito ad un evento a Strasburgo.”

Durante l’udienza di ieri mattina del Caso Titoli (pp.500/18) , l’avvocato Maresca, che rappresenta il dott. Savorelli e in questa occasione anche il dott. Confuorti, ha interrogato il testimone Simone Celli, il quale è diventato Segretario di Stato per le Finanze il 27 dicembre 2016, ed ha confermato di conoscere personalmente Francesco Confuorti.

Celli ha affermato di aver incontrato Confuorti per la prima volta nel 2017 in una fiera del risparmio e ha descritto il finanziere lucano come una persona ben informata sulla situazione a San Marino e con relazioni importanti, tra cui Domenico Fanizza e Cottarelli. L’ex Segretario di Stato Celli ha confermato di aver fatto delle verifiche informali che confutavano quanto detto da Confuorti. Inoltre ha raccontato che Confuorti conosceva Pasquale Valentini, ex Segretario di stato e leader della DC.

Celli avrebbe detto: ‘‘All’inizio del 2017. Confuorti mi riferì di conoscere il nostro presidente Wafik Grais ed espresse su di lui un’opinione molto elevata. Lo stesso Grais confermò ed affermò, anche in Commissione Finanze, di avere con Confuorti un rapporto professionale di conoscenza diretta. Confuorti conosceva a menadito San Marino e dove aveva avuto rapporti con diversi esponenti della Democrazia Cristiana tra cui il dott. Pasquale Valentini”ed ancora:”Mi parlò di una vicenda particolare e questa la ricordo bene. Era stato interpellato da esponenti, visto se ricordo bene Confuorti è un esponente di Compagnia delle Opere – Comunione Liberazione, … Mi parlò espressamente di esponenti dell’allora governo dell’allora Democrazia Cristiana come Pasquale Valentini (Segretario degli Esteri o delle Finanze ora non ricordo bene). Era la fase in cui Unicredit stava uscendo dalla Bac e mi disse che era stato sondato, non so se incaricato, informato e richiesto un suo contributo per favorire un passaggio di consegne della Banca Agricola Commerciale. Questo quando era detenuta da Unicredit ancora, questa era la fase in cui alcune banche sammarinesi erano detenute dalle proprietà italiane le quali dovevano uscire dalle prime. ”

L’avvocato Maresca ha sottolineato l’importanza di comprendere il ruolo di Confuorti e la sua lunga collaborazione con il governo sammarinese (ha detto: ” Confuorti lavora per il governo sammarinese da più di 10 anni”). Celli ha descritto diverse interazioni con Confuorti, che includevano riferimenti a esponenti del governo e del passato, come Claudio Felici e Giancarlo Capicchioni. Ha anche menzionato che Felici aveva partecipato a un evento della Advance Financial Service.

Celli: ‘Poi Confuorti mi parlò dei rapporti con i miei predecessori, ovvero Claudio Felici e Giancarlo Capicchioni. Addirittura mi parlò che Claudio Felici intervenne in un convegno della Advance Finantial Service, se devo essere ancora più chiaro.”

Infine, l’avvocato Maresca ha contrastato una precedente affermazione di Pasquale Valentini, che aveva minimizzato la sua conoscenza di Confuorti, citando un bigliettino di congratulazioni che avrebbe dimostrato una relazione più profonda: ”Ieri il dott. Valentini ci ha detto di questa conoscenza minima, quasi episodica, (…) mettiamo invece ora in evidenza quel documento depositato oggi, quel bigliettino di congratulazioni.”

/ms