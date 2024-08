Olimpiadi, Myles Amine Mularoni approda in semifinale dopo aver battuto Osman Nurmagomedov

Supera anche i quarti di finale della lotta categoria 86kg Myles Amine Mularoni che ha battuto il ventiseienne azero Osman Nurmagomedov per 16-14. Match molto intenso e combattuto fino al suono della sirena. Myles avanti 2-0 dopo pochi secondi, fino al 5-2. Poi la rimonta dell’avversario sul 5-4, 5-6, 5-8. Nella fase centrale c’è stato il sorpasso ma il lottatore sammarinese non ha mollato di un centimetro risalendo al 7-8 per operare il controsorpasso sul 9-8, 11-8, 13-8, 14-8, 14-9, 14-10, 14-12, 16-12 e il finale 16-14. In semifinale il ventisettenne lottatore sammarinese affronterà il ventinovenne iraniano Hassan Yazdanicharati che ha superato il trentaduenne russo naturalizzato greco Dauren Kurugliev per 9-4. Yazdani è tra i lottatori più forti e quotati al mondo, medaglia d’argento a Tokyo nel 2021 e attualmente numero 3 nel ranking mondiale dove Amine è quarto. Prima ancora è stato medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 per la categoria 74kg e campione del mondo a Parigi 2017, Nur-Sultan 2019 e Oslo 2021 nella categoria 86kg. La sessione pomeridiane delle sfide comincerà alle ore 18.15.

La gara di Myles Amine Mularoni potrà essere seguita in diretta a Maison San Marino, allestita da Giorgia Boutique per la collaborazione tra il fornitore ufficiale delle divise biancazzurre e il Comitato Olimpico.

PHOTO ©CONS/Andrea Masini