Olimpiadi, Myles Amine Mularoni sfida, questa sera poco prima delle 20, per la medaglia di bronzo il greco Dauren Kurugliev

Sarà il trentaduenne Dauren Kurugliev l’avversario di Mularoni per la medaglia di bronzo nella lotta categoria 86kg ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Le finali per i podi olimpici nelle varie categorie della lotta cominceranno oggi (venerdì 9 agosto) dalle ore 18.15 all’Arena Champ de Mars. Amine Mularoni scenderà sul tatami per l’undicesimo match della serie, presumibilmente intorno alle 19.55. È stata archiviata la sconfitta in semifinale contro l’iraniano Hassan Yazdanicharati per 7-1 (dopo il vantaggio iniziale del ventisettenne sammarinese) che combatterà stasera per l’oro contro il bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov.

Kurugliev, originario del Daghestan, Repubblica della Federazione Russa, ha battuto ai ripescaggi per 10-0 il ventinovenne australiano Jayden Lawrence, dopo aver perso 9-4 nei quarti di finale contro l’iraniano Yazdanicharati. Ha iniziato a gareggiare nel 2011 nella categoria 74kg, poi dal 2014 è nella categoria 86kg ed è allenato dal campione del mondo Abdusalam Gadisov. Dal 2023 è sotto i colori della Grecia, con cui ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Zagabria battendo in finale Amine Mularoni per 3-1. Nel 2020 è salito sul gradino più alto del podio al Mondiale di Belgrado.

La gara di Myles Amine Mularoni potrà essere seguita in diretta a Maison San Marino, allestita da Giorgia Boutique per la collaborazione tra il fornitore ufficiale delle divise biancazzurre e il Comitato Olimpico.