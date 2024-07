Olimpiadi, Tiro a volo: niente finale per Alessandra Perilli che si ferma a 116 piattelli colpiti su 125

Châteauroux (31 luglio 2024) – Alessandra Perilli si è fermata a 116 piattelli colpiti su 125 non riuscendo a entrare nella finale a 6 del tiro a volo individuale femminile, dopo le ultime due serie (47 su 50) delle cinque di qualificazione affrontate questa mattina (mercoledì 31 luglio) allo Châteauroux Shooting Centre. La medaglia di bronzo a Tokyo 2020 si è classificata al 15° posto tra le 30 atlete in gara e per rientrare tra le prime 6 avrebbe dovuto colpirne almeno 121, per andare allo shoot-off. Nelle qualificazioni ha chiuso in testa la spagnola Magrina Molne con 123. Un doppio errore ravvicinato al nono colpo nella quarta serie ha tolto di fatto ogni residua speranza di poter restare in corsa, dopo le tre serie della prima giornata in cui la tiratrice sammarinese aveva fatto complessivamente 69 su 75, chiudendo al 19° posto a -4 dalla 6a posizione. Anche la quarta serie si è conclusa con 23 su 25, come ciascuna delle tre precedenti, e ha confermato il 19° posto con 92 su 100 nella classifica parziale guidata dalle spagnole Fatima Galvez e Magrina Molne con 99 su 100. Il primato mondiale e olimpico di 125 su 125 restano quelli stabiliti a Tokyo nel 2021 dalla slovacca Zuzana Rehák-Štefe?eková, medaglia d’oro in Giappone e anche lei esclusa a sorpresa dalla finale con 117 su 125 per il 12° posto (è rimasta a casa la statunitense Kayle Browning, argento in Giappone). Nella quinta e ultima serie, Perilli ha totalizzato 24 piattelli. «Sono molto serena – ha detto Alessandra Perilli -, mi sono preparata bene. Vincere o non vincere spesso è un dettaglio, è la legge dello sport». Il commissario tecnico del tiro a volo, Luca Di Mari, ha sottolineato che «Alessandra ha fatto una bella gara. Ha la forza e la voglia di andare avanti, questa è solo una tappa». Le attenzioni si spostano ora sull’atletica leggera: venerdì 2 agosto Alessandra Gasparelli sarà impegnata nella batteria di qualificazione allo Stade de France alle ore 10. Il lottatore Myles Amine Mularoni sarà poi l’ultimo dei cinque atleti sammarinesi nella due giorni sul tatami fissata per l’8 e 9 agosto. Le gare degli atleti sammarinesi possono essere seguite in diretta a Maison San Marino, allestita al terzo piano di Giorgia Boutique per la collaborazione tra il fornitore ufficiale delle divise biancazzurre e il Comitato olimpico. PHOTO ©CONS/Andrea Masini