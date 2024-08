Oltre 2000 calici venduti, 10.000 presenze e portocanale preso d’assalto  per lo spettacolare sipario con i fuochi d’artificio: nella seconda edizione “Onde di Vino” a Bellaria Igea Marina si conferma più che vincente 

Un’invasione, una vera… ondata di pubblico fra residenti, turisti e appassionati di bianchi e rossi, street food e musica, con la ciliegina sulla torta di uno spettacolare sipario con i fuochi d’artificio che ha fatto scoccare la vigilia di Ferragosto con migliaia e migliaia di nasi all’insù in direzione portocanale: la seconda edizione di Onde di Vino che martedì 12 e mercoledì 13 ha messo il mare e la costa in stretta connessione con l’entroterra dei vignaioli e dei prodotti tipici sotto la regia di Gm Consulting di Mirco Guidi e della Fondazione Verdeblu si è rivelata anche quest’anno un grande successo.

E’ proprio Guidi a certificare l’ottimo riscontro dell’iniziativa, snocciolando numeri davvero importantissimi: “Nelle due serate che hanno avuto per protagoniste ben 22 cantine del territorio e di altri angoli d’Italia abbiamo registrato ben 2000 bicchieri venduti con i vari kit a disposizione, calici che hanno partorito migliaia e migliaia di brindisi sotto le stelle e ci portano a parlare di qualcosa come 10.000 presenze considerato anche chi non beve ma si è lasciato trascinare dall’atmosfera di festa. Ringraziamo quindi il Comune di Bellaria Igea Marina che ci ha scelti e confermati per organizzare un evento che ci rende molto orgogliosi e la Fondazione Verdeblu per la collaborazione, oltre ovviamente a tutte le persone del nostro staff. Siamo molto contenti anche dell’apprezzamento ricevuto dallo spettacolo pirotecnico finale e diamo appuntamento a una terza edizione ancora più ricca”