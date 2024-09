Oltre duecento partecipanti delle Case Residenza per anziani di Rimini e Cesena alla “Maratona dell’Alzheimer” 

Bella iniziativa della Cooperativa “Il Cigno” per sostenere insieme la ricerca

L’8 settembre 2024 Il Cigno ha partecipato alla Maratona dell’Alzheimer, un grande evento solidale che ha coinvolto operatori, utenti e famiglie della Cooperativa Sociale: tutti insieme alla Maratona per un obiettivo comune, la sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer e la raccolta fondi per la ricerca.

La Maratona dell’Alzheimer è un grande evento sportivo solidale giunto alla sua 12ª edizione per i diritti delle persone con demenza e Alzheimer. Questo evento dal 2012 vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per le attività di cura, prevenzione e ricerca.

Sono 223 i partecipanti che provengono da tutte le Case Residenze Anziani e dai Centri diurni della Cooperativa sociale, molti dei quali ubicate nell’area riminese: due persone hanno corso per la mezza maratona mentre le altre hanno camminato insieme lungo il percorso della piccola marcia.

“Conosciamo molto bene – afferma Annagrazia Giannini, direttrice generale del Cigno – le problematiche che riguardano i malati di Alzheimer e di demenza che supportiamo quotidianamente nelle nostre strutture, attraverso programmi di assistenza personalizzati. La Maratona mette in luce un tema importante che la nostra società deve affrontare, creando un evento di socializzazione: l’attività fisica diventa uno strumento per condividere insieme un obiettivo sociale comune. Sono molto contenta delle numerose adesioni da parte dei nostri collaboratori, degli utenti e delle loro famiglie: è stato un momento di festa che ci ha visto uniti, sia alla partenza ma anche all’arrivo al parco di levante di Cesenatico, dove abbiamo allestito uno nostro spazio per l’accoglienza e la ristorazione”.