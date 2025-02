Open Days dell’Università di San Marino: per chi cerca info ed esperienze dai corsi in Design e in Comunicazione e Digital Media

Porte aperte il 21 e 22 febbraio: ecco cosa offrono i percorsi di laurea collocati nella parte alta del Titano

Saranno workshop, visite guidate e mostre a caratterizzare il programma degli Open Days 2025 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in particolare per quanto riguarda Design da una parte, Comunicazione e Digital Media dall’altra.

Per le due realtà, distanti fra loro circa dieci minuti a piedi attraversando il centro storico, porte aperte venerdì 21 e sabato 22 febbraio per offrire a chi è interessato esperienze e informazioni utili nella scelta della migliore soluzione per il proprio futuro universitario.

In contrada Omerelli 20, in particolare, spazio ai corsi di laurea triennale e magistrale in Design, “dove affrontiamo temi che riguardano la multimedialità, il mondo del web, dei social, del motion graphic e tanto altro”. A parlare in questi termini, durante la scorsa edizione dell’iniziativa, è stata la docente Elena Brigi, pronta a descrivere due percorsi di studi in costante evoluzione, per assecondare una disciplina in continua espansione: “Il 40% della didattica si svolge in aula e altrettanto si fa nei laboratori”, ha spiegato. “Poi ci sono i workshop”, che portano l’esperienza su un ulteriore livello. Non a caso, il concept dell’Interior Design del padiglione di San Marino all’Expo 2025 Osaka, in Giappone, è stato definito dagli studenti dell’Ateneo, che hanno così incassato la fiducia delle istituzioni del Titano. Voce anche agli iscritti grazie ad Alessia Tiberi: “Mi è rimasta impressa la qualità del rapporto umano, sia con gli altri ragazzi che coi prof”.

In viale Onofri 87 a essere protagonista è invece il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media: “Fra i punti di forza – le parole di Andrea Selva, responsabile dei tirocini – c’è la nostra posizione a contatto con la riviera romagnola, perché la quantità di agenzie e realtà che si occupano di eventi e gestione dei social in questo territorio è altissima”. Durante gli Open Days sono previsti, fra le varie iniziative, due incontri con la direttrice del programma formativo triennale, Giovanna Cosenza: il primo venerdì pomeriggio alle ore 15, l’altro sabato mattina alle 10.

In calendario inoltre dei workshop, proposti con un taglio diverso e specifico in contrada Omerelli 20, dove alle 14:30 del 21 febbraio è prevista un’iniziativa dal titolo “Aspiranti designer”, aperta a un massimo di 30 partecipanti, per la quale è richiesta la prenotazione.

La sede di Design conterà infine su un’ampia offerta di mostre nelle quali gli studenti esporranno quanto realizzato insieme a colleghi e docenti, nell’ambito di una realtà che mette a disposizione laboratori per la lavorazione di materiali come legno e ceramiche, stampanti 3D e non solo.

Visite guidate e libere, incontri con i docenti e parentesi di scambio e confronto affidate agli iscritti completeranno l’offerta prevista nella due giorni degli Open Days, che coinvolgerà inoltre i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, con sede a Dogana. Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito www.unirsm.sm.