Opera La Pera a Fruit Logistica 2025: Le pere dell’Emilia-Romagna volano a Berlino

Opera La Pera a Fruit Logistica 2025:

ritorno alla (quasi) normalità e focus sul mercato tedesco

Superato il giro di boa della campagna commerciale. Il presidente Aldrovandi: “Volumi sufficienti sino all’inizio di maggio. Qualità organolettica ottimale”

È un ritorno alla (quasi) normalità, ma fa notizia. Il Consorzio Opera La Pera si prepara a Fruit Logistica con la campagna commerciale che ha da poco superato il giro di boa e – a differenza degli ultimi anni – con volumi tali da proseguire i programmi sino all’inizio di maggio. Il consorzio di pericoltori sarà così a Berlino con la sua gamma completa e la volontà di riconquistare gli spazi che, giocoforza, nel recente passato non aveva potuto occupare.

Una strategia che trova conferma nelle parole di Adriano Aldrovandi, presidente di Opera La Pera. “Lo scenario è diverso da quello dello scorso anno, quando, in concomitanza con la fiera di Berlino, praticamente non avevamo più prodotto. Nel 2025, finalmente, ci sono tutte le condizioni per fornire il mercato per i prossimi tre mesi. Si tratta di un ritorno a condizioni più normali, che valorizzano la qualità dei frutti coltivati dai nostri soci, garantendo ai nostri clienti una continuità nella disponibilità di frutti freschi e gustosi”.

L’appuntamento con Berlino è importante anche per rafforzare tutte le relazioni con i mercati esteri, con un particolare focus su quello tedesco. L’export, infatti, è un elemento centrale della strategia di crescita di Opera La Pera. “Negli ultimi anni il deficit produttivo non ci ha consentito i posizionamenti rilevanti di un tempo e, soprattutto in Germania, soffriamo la pressione di altri areali vocati europei, ma siamo determinati a difendere le nostre quote sulla piazza tedesca – aggiunge Manuel Manfredi, direttore di Opera La Pera -. Stiamo lavorando per riconquistare spazio negli scaffali dei nostri partner tedeschi, puntando sulla qualità che ci contraddistingue e sulla solidità dei nostri valori di filiera. La qualità dei frutti ci sta sostenendo: le condizioni climatiche favorevoli registrate prima della raccolta, hanno contribuito alla produzione di pere particolarmente gustose, con una qualità organolettica ottimale”.

Il team commerciale di Opera La Pera aspetta i suoi partner a Fruit Logistica (Hall 2.2 – Stand A10), pronto a discutere le opportunità di business e ad esplorare nuove opportunità di crescita.