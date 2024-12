Operazione antidroga a Rimini: Arrestati due albanesi con cocaina

Il 17 novembre scorso, i Carabinieri di Rimini hanno concluso un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 24 e 32 anni, attualmente in custodia cautelare. Gli arrestati sono assistiti dagli avvocati Massimiliano Orrù e Tiziana Casali.

L’inchiesta è scaturita da segnalazioni riguardanti un giovane spacciatore attivo nella zona di viale Rimembranze. Il 32enne, solito utilizzare uno scooter, è stato notato mentre effettuava una consegna sospetta. I militari hanno osservato il momento in cui il 32enne passava un sacchetto di un noto brand di abbigliamento al 24enne, contenente un involucro di cellophane con il logo di Youtube. All’interno vi era oltre un chilogrammo di cocaina purissima, dal valore di mercato di circa 50.000 euro. Inoltre, il 32enne aveva con sé sei dosi di cocaina.

Dopo lo scambio, il 24enne è stato fermato mentre si avvicinava alla sua auto, all’interno della quale non sono stati trovati ulteriori stupefacenti. Entrambi sono stati arrestati per spaccio e durante l’interrogatorio di garanzia del 21 novembre hanno scelto di non rispondere.