Operazione antidroga a San Marino. Arrestata giovane residente in possesso di cocaina ed eroina

La Polizia Civile di San Marino ha portato a termine questa notte un’importante operazione antidroga, culminata con l’arresto di una giovane residente nel territorio.

La ragazza, fermata dalle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, un quantitativo che ha insospettito gli agenti durante un controllo. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti.

Dopo il fermo, la giovane è stata condotta al carcere dei Cappuccini, dove si trova attualmente in custodia in attesa di ulteriori provvedimenti. Le autorità stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda e verificare eventuali collegamenti con reti di spaccio più ampie.

Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda saranno resi noti nelle prossime ore.