Operazione antidroga e arresti: una rete di spaccio attiva anche a Fano

Un’importante operazione di polizia ha portato all’arresto di 39 persone in diverse province italiane, inclusa quella di Pesaro Urbino, in merito a un vasto giro di traffico di stupefacenti. L’indagine, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Rimini, ha avuto inizio dopo una serie di furti in abitazione avvenuti lo scorso inverno, che hanno rivelato un’organizzazione criminale attiva nella vendita di droga, in particolare cocaina.

Nella prima mattinata di mercoledì, i militari hanno eseguito misure cautelari in diverse località, tra cui Bologna, Campobasso, Cagliari e Milano, coinvolgendo oltre duecento carabinieri e diverse unità specializzate. L’operazione ha messo in luce l’esistenza di un gruppo di albanesi residenti in Emilia Romagna che reclutava connazionali dall’estero per compiere reati contro il patrimonio e gestire il traffico di stupefacenti.

Le indagini hanno anche rivelato che alcune compagne degli arrestati partecipavano attivamente alle operazioni di spaccio, trasportando e suddividendo la droga in dosi. I proventi delle attività illecite venivano reinvestiti nell’acquisto di altra cocaina, con collegamenti diretti in Belgio, Olanda e Gran Bretagna. Le consegne avvenivano anche a Fano, dove i giovani incensurati erano coinvolti nel trasporto della sostanza stupefacente.

Questa operazione segna una tappa importante nella lotta al traffico di droga e alle attività criminali diffuse nel territorio, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di questo tipo.